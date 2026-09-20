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Venezia Lazio, le pagelle dei quotidiani: Mandas eroico, Floriani rimandato

Published

3 ore ago

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Venezia Lazio pagelle quotidiani 20 settembre

Venezia Lazio ha portato altro tre punti nelle casse dei biancocelesti, brutto primo tempo ma ripresa di un altro livello per la formazione capitolina: queste sono le pagelle dei quotidiani in edicola oggi, 20 settembre 2026, relative al match del Penzo.

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Le pagelle dei quotidiani di Venezia Lazio

GAZZETTA DELLO SPORT – Mandas 7.5; Floriani Mussolini 5, Sutalo 7, Provstgaard 6.5, Tavares 7, Frattesi 6, Belahyane 6.5, Taylor 7, Cancellieri 6.5, Noslin 7, Zaccagni 7, Gudmundsson 6, Isaksen sv, Pinamonti 6, Lazzari 6, Pedraza sv. All. Gattuso 7.

CORRIERE DELLO SPORT – Mandas 8; Floriani Mussolini 5.5, Sutalo 6.5, Provstgaard 6, Tavares 7, Frattesi 6, Belahyane 6.5, Taylor 6, Cancellieri 6.5, Noslin 7, Zaccagni 7, Pinamonti sv, Pedraza sv, Gudmundsson s.v., Lazzari sv. All. Gattuso 7.

TUTTOSPORT – Mandas 7, Floriani 6, Provstgaard 6,5, Sutalo 6,5, Tavares 6,5,Frattesi 6, Belahyane 6, Taylor 6,5, Cancellieri 6,5, Noslin 7, Zaccagni 7, Isaksen sv, Gudmundsson 6, Pedraza sv, Pinamonti 6. All: Gattuso 7.

IL MESSAGGERO – Mandas 8, Floriani 5,5, Sutalo 6,5, Provstgaard 6,5, Tavares 7, Frattesi 6, Belayhane 7, Taylor 6,5, Cancellieri 6,5, Noslin 7,5, Zaccagni 6,5, Lazzari 6, Gudmundsson 6, Pinamonti 6. All: Gattuso 7.

IL TEMPO – Mandas 7.5; Floriani Mussolini 6, Sutalo 7, Provstgaard 6, Tavares 7, Frattesi 6, Belahyane 7, Taylor 7, Cancellieri 6.5, Noslin 6.5, Zaccagni 7, Gudmundsson 6, Lazzari 6, Pedraza sv, Isaksen sv. Pinamonti 6. All. Gattuso 7.5.

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3 LAZIO 13 5
4 Cagliari 12 5
5 Como 10 4
6 Milan 8 4
7 Frosinone 7 4
8 Juventus 7 4
9 Sassuolo 7 5
10 Napoli 6 4
11 Atalanta 6 4
12 Lecce 6 4
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
15 Monza 4 5
16 Fiorentina 3 4
17 Bologna 2 5
18 Parma 1 4
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