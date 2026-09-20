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Venezia Lazio, Sozza è un rebus: le pagelle dell’arbitro per i quotidiani

Published

5 minuti ago

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Venezia Lazio pagelle Sozza

Simone Sozza ha arbitrato Venezia-Lazio, non una prova maiuscola da parte del fischietto di Seregno che, stando ai quotidiani, ha messo in mostra una prestazione altalenante: ecco le pagelle dell’arbitro.

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I voti a Sozza: le pagelle dell’arbitro di Venezia Lazio

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CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 13 5
2 Inter 13 5
3 LAZIO 13 5
4 Cagliari 12 5
5 Como 10 4
6 Milan 8 4
7 Frosinone 7 4
8 Juventus 7 4
9 Sassuolo 7 5
10 Napoli 6 4
11 Atalanta 6 4
12 Lecce 6 4
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
15 Monza 4 5
16 Fiorentina 3 4
17 Bologna 2 5
18 Parma 1 4
19 Genoa 1 4
20 Venezia 0 5
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

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