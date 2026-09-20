Venezia Lazio, Sozza è un rebus: le pagelle dell’arbitro per i quotidiani

Simone Sozza ha arbitrato Venezia-Lazio, non una prova maiuscola da parte del fischietto di Seregno che, stando ai quotidiani, ha messo in mostra una prestazione altalenante: ecco le pagelle dell’arbitro.

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I voti a Sozza: le pagelle dell’arbitro di Venezia Lazio

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