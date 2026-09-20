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Venezia Lazio, Sozza è un rebus: le pagelle dell’arbitro per i quotidiani
Simone Sozza ha arbitrato Venezia-Lazio, non una prova maiuscola da parte del fischietto di Seregno che, stando ai quotidiani, ha messo in mostra una prestazione altalenante: ecco le pagelle dell’arbitro.
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I voti a Sozza: le pagelle dell’arbitro di Venezia Lazio
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|13
|5
|2
|Inter
|13
|5
|3
|LAZIO
|13
|5
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Como
|10
|4
|6
|Milan
|8
|4
|7
|Frosinone
|7
|4
|8
|Juventus
|7
|4
|9
|Sassuolo
|7
|5
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|Napoli
|6
|4
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|4
|5
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|4
|5
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|Fiorentina
|3
|4
|17
|Bologna
|2
|5
|18
|Parma
|1
|4
|19
|Genoa
|1
|4
|20
|Venezia
|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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