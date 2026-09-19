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Venezia Lazio, le quote della quinta giornata di Serie A
Questa sera alle 20:45 andrà in scena la sfida fra Venezia e Lazio, partita valida per la quinta giornata di Serie A: ecco le quote dei bookmakers.
Leggi anche: Frattesi, cerca il quarto gol: contro il Venezia può firmare un nuovo record
Le quote di Venezia Lazio
Le quote riportate sono raccolte nella giornata di sabato 19 settembre alle 8:30 e possono essere soggette a variazioni.
|Bookmaker
|Vittoria Venezia
|Pareggio
|Vittoria Lazio
|Eurobet
|3.95
|3.60
|1.90
|Sisal
|4.00
|3.60
|1.90
|888Sport
|3.70
|3.50
|1.90
|Snai
|4.00
|3.60
|1.90
|Bwin
|3.70
|3.50
|1.95
|Better
|3.85
|3.65
|1.90
Goal / No Goal
|Bookmaker
|Goal
|No Goal
|Better
|1.62
|2.15
|Sisal
|1.60
|2.20
|888Sport
|1.67
|2.20
Over / Under 2.5
|Bookmaker
|Under 2.5
|Over 2.5
|888Sport
|2.05
|1.75
|Sisal
|2.10
|1.65
|Better
|2.00
|1.72
La Lazio parte con i favori del pronostico nella sfida di questa sera contro il Venezia. Il segno 2, relativo al successo della squadra di Gennaro Gattuso, si presenta infatti con una quota intorno a 1.90, a conferma delle prestazioni positive dei biancocelesti. L’ipotesi è quella di una gara con diverse reti da entrambe le parti viste le quote sui gol e sugli over/under.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|12
|4
|2
|Inter
|12
|4
|3
|Como
|10
|4
|4
|LAZIO
|10
|4
|5
|Cagliari
|9
|4
|6
|Milan
|8
|4
|7
|Frosinone
|7
|4
|8
|Juventus
|7
|4
|9
|Sassuolo
|7
|4
|10
|Napoli
|6
|4
|11
|Atalanta
|6
|4
|12
|Lecce
|6
|4
|13
|Udinese
|4
|4
|14
|Torino
|3
|4
|15
|Fiorentina
|3
|4
|16
|Parma
|1
|4
|17
|Bologna
|1
|4
|18
|Monza
|1
|4
|19
|Genoa
|1
|4
|20
|Venezia
|0
|4
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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