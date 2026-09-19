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Venezia Lazio, le quote della quinta giornata di Serie A

Published

1 ora ago

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Pinamonti

Questa sera alle 20:45 andrà in scena la sfida fra Venezia e Lazio, partita valida per la quinta giornata di Serie A: ecco le quote dei bookmakers.

Leggi anche: Frattesi, cerca il quarto gol: contro il Venezia può firmare un nuovo record

Le quote di Venezia Lazio

Le quote riportate sono raccolte nella giornata di sabato 19 settembre alle 8:30 e possono essere soggette a variazioni.

BookmakerVittoria VeneziaPareggioVittoria Lazio
Eurobet3.953.601.90
Sisal4.003.601.90
888Sport3.703.501.90
Snai4.003.601.90
Bwin3.703.501.95
Better3.853.651.90

Goal / No Goal

BookmakerGoalNo Goal
Better1.622.15
Sisal1.602.20
888Sport1.672.20

Over / Under 2.5

BookmakerUnder 2.5Over 2.5
888Sport2.051.75
Sisal2.101.65
Better2.001.72

La Lazio parte con i favori del pronostico nella sfida di questa sera contro il Venezia. Il segno 2, relativo al successo della squadra di Gennaro Gattuso, si presenta infatti con una quota intorno a 1.90, a conferma delle prestazioni positive dei biancocelesti. L’ipotesi è quella di una gara con diverse reti da entrambe le parti viste le quote sui gol e sugli over/under.

@Copyright Lazionews.eu

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4 LAZIO 10 4
5 Cagliari 9 4
6 Milan 8 4
7 Frosinone 7 4
8 Juventus 7 4
9 Sassuolo 7 4
10 Napoli 6 4
11 Atalanta 6 4
12 Lecce 6 4
13 Udinese 4 4
14 Torino 3 4
15 Fiorentina 3 4
16 Parma 1 4
17 Bologna 1 4
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19 Genoa 1 4
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