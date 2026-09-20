NOTIZIE
Noslin, che siparietto con Zaccagni: cosa è successo durante il rigore in Venezia Lazio
La Lazio ha battuto il Venezia grazie alle reti di Mattia Zaccagni e di Tijjani Noslin, i due sono stati protagonisti di un simpatico siparietto durante il calcio di rigore realizzato dal capitano.
LEGGI ANCHE: Venezia Lazio, le pagelle dei quotidiani: Mandas eroico, Floriani rimandato
Noslin-Zaccagni, cosa è successo durante Venezia-Lazio
Quando il direttore di gara Sozza ha sancito il tiro dagli undici metri in favore della Lazio, tra i primi ad avvicinarsi al dischetto è stato Noslin. L’attaccante non voleva però incaricarsi del tiro ma, piuttosto, si è presentato lì per proteggere il dischetto del rigore da eventuali “dispetti” da parte dei giocatori padroni di casa. Zaccagni si è dunque presentato lì con la massima tranquillità e ha potuto battere Stankovic senza problemi. Anche questo è gioco di squadra.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|13
|5
|2
|Inter
|13
|5
|3
|LAZIO
|13
|5
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Como
|10
|4
|6
|Milan
|8
|4
|7
|Frosinone
|7
|4
|8
|Juventus
|7
|4
|9
|Sassuolo
|7
|5
|10
|Napoli
|6
|4
|11
|Atalanta
|6
|4
|12
|Lecce
|6
|4
|13
|Udinese
|4
|5
|14
|Torino
|4
|5
|15
|Monza
|4
|5
|16
|Fiorentina
|3
|4
|17
|Bologna
|2
|5
|18
|Parma
|1
|4
|19
|Genoa
|1
|4
|20
|Venezia
|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
NOTIZIE2 giorni ago
Nuovo appuntamento per il Flaminio: ecco i prossimi passi
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 giorni ago
Icardi, il Brasile prende forza ma attenzione a Juve o Milan
-
NOTIZIE14 ore ago
Classifica marcatori Serie A: capocannoniere e tutti i gol del campionato
-
NOTIZIE3 giorni ago
Floriani, altro che vice Marusic: Gattuso ha un titolare in più