Noslin, che siparietto con Zaccagni: cosa è successo durante il rigore in Venezia Lazio

La Lazio ha battuto il Venezia grazie alle reti di Mattia Zaccagni e di Tijjani Noslin, i due sono stati protagonisti di un simpatico siparietto durante il calcio di rigore realizzato dal capitano.

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Noslin-Zaccagni, cosa è successo durante Venezia-Lazio

Quando il direttore di gara Sozza ha sancito il tiro dagli undici metri in favore della Lazio, tra i primi ad avvicinarsi al dischetto è stato Noslin. L’attaccante non voleva però incaricarsi del tiro ma, piuttosto, si è presentato lì per proteggere il dischetto del rigore da eventuali “dispetti” da parte dei giocatori padroni di casa. Zaccagni si è dunque presentato lì con la massima tranquillità e ha potuto battere Stankovic senza problemi. Anche questo è gioco di squadra.

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