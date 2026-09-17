Ex Lazio, il Venezia avrebbe fatto un sondaggio per Tudor

Un Venezia in piena emergenza si appresta ad affrontare la Lazio questo sabato: il tecnico dei lagunari Stroppa è in bilico, questa gara per lui può essere decisiva e sarebbe già stato effettuato un sondaggio per Igor Tudor.

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Tudor e le alternative in corsa per la panchina del Venezia

Un’eventuale successo della Lazio di Gattuso in quel di Venezia potrebbe mietere un’altra vittima tra i tecnici di Serie A dopo gli esoneri di Grosso a Firenze e di Tedesco a Bologna. La panchina che traballa maggiormente ora è proprio quella di Stroppa.

Come affermato a Sportitalia, in pole ci sarebbe l’ex tecnico tra le tante di Verona, Lazio e Juventus, Igor Tudor ma non sarebbe l’unica opzione. Resiste infatti anche la candidatura di Roberto D’Aversa conteso però anche dal Parma che lo valuta come possibile successore di Cuesta (anche lui in bilico) assieme a Davide Nicola.

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