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Venezia, Stroppa si gioca il posto senza quattro titolari
Il match di sabato contro la Lazio potrebbe essere la classica ultima spiaggia per il tecnico del Venezia Giovanni Stroppa, che si giocherà la delicata sfida al Penzo senza delle pedine molto importanti: quattro titolari in dubbio.
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Il Venezia di Stroppa potrebbe rinunciare a quattro titolari nella sfida contro la Lazio.
Per mantenere la panchina del Venezia, Giovanni Stroppa è chiamato a fare punti contro la Lazio sabato prossimo. Il tecnico dei lagunari dovrà rinunciare a diverse pedine importanti. Primo fra tutti il capitano Gianluca Bosio, distrazione intratendinea del bicipite femorale destro per lui.
Non saranno sicuramente della partita anche Adorante, Franjic e Sverko. Qualche possibilità in più per Dagasso e Basic, assenti nella precedente gara contro la Fiorentina.
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