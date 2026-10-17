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Ventola: “A Roma becco solo tassisti laziali inc***ti con Lotito. Gattuso? Ha personalità”

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3 ore ago

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Ventola Lazio Gattuso tassisti Lotito parole

Nicola Ventola, in coppia con Adani e Cassano a Viva El Futbol, ha parlato del lavoro di Gattuso con la Lazio, raccontando poi un aneddoto riguardante i tassisti laziali molto arrabbiato con il presidente Lotito: ecco le sue parole.

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Le parole di Ventola sulla Lazio e Gattuso

“Sono contento per Gattuso. Sono tanti anni che allena, ha fatto esperienza, ci mette anima e cuore e ora ha sposato questo progetto. Poi in quell’ambiente… Ogni volta che vado a Roma becco solo tassisti laziali che mi parlano solo di quanto sono arrabbiati con la società. Per i calciatori non è facile, e proprio qui c’è la bravura di Gattuso. Lui è un allenatore di personalità“.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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