Non solo Lazio per Vergara, piace anche al Como: ecco la richiesta del Napoli

L’era Gattuso alla Lazio sta per cominciare e le prime voci di mercato iniziano a circolare, alcune con insistenza: l’ultima in ordine di tempo è quella che porterebbe ad Antonio Vergara, gioiellino del Napoli esploso con Antonio Conte.

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Calciomercato: piace Vergara alla Lazio, gli aggiornamenti sulla possibile trattativa

AGGIORNAMENTO 8 GIUGNO – Sarebbe in aumento la concorrenza per il centrocampista del Napoli Vergara, almeno secondo quanto riportato da Il Mattino. Per il quotidiano infatti anche il Como di Fabregas avrebbe messo gli occhi sul giocatore. Il procuratore del giocatore ha aperto al trasferimento ma il Napoli per cederlo chiede 30 milioni. Molto dipenderà dal volere del nuovo allenatore Massimiliano Allegri.

AGGIORNAMENTO 2 GIUGNO – Nella sua edizione odierna Il Messaggero parla proprio di Vergara con Gattuso che avrebbe richiesto un trequartista italiano per la sua Lazio e tra i nomi fatti (oltre a Miretti sul quale c’è anche il Como) ci sarebbe proprio il giocatore del Napoli. I costi dell’operazione tuttavia non sono particolarmente contenuti e per questo secondo il quotidiano la formula più probabile sarebbe quella del prestito.

Al momento sono voci che circolano senza ulteriori conferme, ma il noto personaggio social e tifoso laziale Damiano “Er Faina” sostiene che la Lazio starebbe attenzionando il gioiellino del Napoli, Antonio Vergara. Quello biancoceleste, però, non sarebbe l’unico club interessato al calciatore: sul talento degli azzurri ci sarebbero anche Atalanta, Fiorentina e Bologna, nonché in Premier il Tottenham di De Zerbi.

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