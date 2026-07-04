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La Lazio guarda al futuro: preso Veridiano, un centrale classe 2010 di talento
La Lazio guarda (anche) al futuro, visto che il presente non è certo dei più semplici; per le giovanili, infatti, il club biancoceleste ha preso Lucas Veridiano, centrale di difesa classe 2010. Scopriamo di chi si tratta.
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La Lazio per le giovanili prende Veridiano: ecco chi è il classe 2010
Come riportato dal CdS nella sua edizione odierna, la Lazio ha preso Lucas Veridiano, centrale difensivo classe 2010. A portarlo in biancoceleste è stato l’ex Amarildo. Il calciatore ha firmato con i capitolini un contratto di due anni, partirà aggregato con l’Under 17 ma con prospettive di promozione immediata in Under 18 e Primavera. Il giovane ha triplo passaporto, greco, americano e brasiliano, ed è arrivato a Roma con lo stesso Amarildo e i genitori.
Di piede destro, ben piazzato fisicamente, alto 187 cm, è nato a Salonicco in Grecia ed è cresciuto nelle giovanili del Paok. In Nazionale, ha fatto parte della Grecia Under 15. Ora, invece, ha avuto inizio la sua avventura in biancoceleste: che sia ricca di gioie e piena di sorprese.
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