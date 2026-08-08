Correa riparte dall’Estudiantes: incrocio speciale con Veron (FOTO)

La nuova avventura di Joaquín Correa riparte dall’Argentina e, ancora una volta, porta con sé un pezzo di Lazio: l’ex attaccante biancoceleste è infatti diventato un nuovo giocatore dell’Estudiantes, club di cui è presidente Juan Sebastian Veron.

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Nuova avventura fra due ex Lazio, Veron e Correa si ritrovano all’Estudiantes

L’ex calciatore della Lazio Joaquin Correa torna in Argentina nel club che lo ha visto crescere: l’estudiantes. Ad accoglierlo c’è anche Juan Sebastian Veron, presidente del club argentino ed ex centrocampista della Lazio, dove ha lasciato un ricordo importante. Un incrocio particolare tra due giocatori argentini della storia recente biancoceleste.

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