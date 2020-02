Tempo di lettura: < 1 minuto

JURIC VERONA LAZIO – L’allenatore dell’Hellas Verona pensa già alla prossima gara, dopo aver conquistato un punto importante in trasferta contro la Lazio. Questa volta dovrà affrontare la candidata principale per lo Scudetto. Il tecnico è infatti intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Juventus. Di seguito le sue parole.

Juric su Lazio- Hellas Verona

“All’Olimpico è stata una partita di grande dispendio fisico. È servita una gara eccellente contro quella Lazio e abbiamo speso tantissimo. Adesso vedremo se riusciremo a recuperare. Io sono convinto che si possa fare. Contro la Juventus si deve andare oltre i propri limiti per reggere il campo e nelle ultime due partite l’abbiamo fatto. L’adrenalina dovuta ai buoni risultati ci aiuterà”.

