Serie A, Verona - Milan 1-3: il Diavolo stende l'Hellas con un tris

VERONA MILAN SERIE A 2023 2024 - Il Milan supera il Verona per 1-3 al Bentegodi. Apre Theo Hernandez in chiusura di primo tempo, poi nella ripresa è un continuo botta e risposta. Pulisic raddoppia e segna per la quarta partita consecutiva in tutte le competizioni, ma Noslin accorcia con uno spettacolare tiro da fuori area che trafigge Maignan. Nel finale Chukwueze cala il tris e chiude ogni speranza di rimonta dei padroni di casa. I rossoneri di Pioli salgono a quota 62 punti in classifica dopo 29 giornate di Serie A. Gli scaligeri restano invischiati in piena lotta salvezza a 26.

Serie A, il tabellino di Verona - Milan 1-3

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Centonze, Coppola, Dawidowicz (57′ Magnani), Cabal (75′ Vinagre); Duda, Serdar (46′ Dani Silva); Suslov, Folorunsho (57′ Swiderski), Lazovic (57′ Mitrovic); Noslin. All. Baroni. A disp. Chiesa, Perilli, Tchatchoua, Belahyane, Charlys, Bonazzoli, Tavsan

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu (46′ Gabbia), Tomori (83′ Kjaer), Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic (65′ Musah), Loftus-Cheek (65′ Giroud), Leao; Okafor (73′ Chukwueze). All. Pioli. A disp. Nava, Sportiello, Florenzi, Terracciano, Thiaw, Adli, Jovic

Marcatori: 45′ Theo Hernandez (M), 50′ Pulisic (M), 64′ Noslin (V), 80′ Chukwueze (M).

Arbitro: Mariani di Aprilia.

Ammoniti: 6′ Serdar (V), 29′ Tomori (M), 45′ Theo Hernandez (M), 87′ Reijnders (M).