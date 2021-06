Verratti: “Sono felice di aver esordito. Dobbiamo continuare a dare il massimo”

- Advertisement -

Tempo di lettura: < 1 minuto

- Advertisement -

ITALIA GALLES VERRATTI – Italia-Galles 1-0. Con questo risultato la Nazionale si qualifica agli ottavi di finale dell’Europeo da primi nel girone. Marco Verratti ha parlato nel post partita ai microfoni di Rai Sport.

Intervista Verratti: sul suo esordio

“Sono molto felice. È stata dura, all’inizio non sapevo nemmeno se potevo partecipare a questo Europeo, devo ringraziare lo staff del PSG che mi ha permesso di recuperare, il mister che mi ha aspettato. Sono felice per me stesso e per la squadra”.

Sulla concorrenza a centrocampo

“Quando diciamo delle cose non le diciamo per dire: la Nazionale è di tutti, oggi chi ha giocato ha dimostrato di essere un titolare. Dobbiamo essere orgogliosi di rappresentare la Nazionale. Nel club è diverso, è più difficile accettarlo, qui è solo un piacere indossare questa maglia e partecipare a queste competizioni”.

Sulla possibilità di vincere il torneo

“L’abbiamo sempre detto, ma bisogna dare il massimo in ogni partita e vedere dove arriviamo. Ogni partita è difficile, sono tutti grandissimi giocatori che danno l’anima in ogni gara. Se facciamo come finora, dando l’anima, possiamo avere un vantaggio. Ma se pensiamo di essere i più forti sarà difficile”.

Sulle emozioni se si pensa a Wembley

“Anche l’Olimpico ci ha regalato grandi emozioni, ritrovare questa gente è fantastico. Bisogna pensare di partita in partita, qualificarci come primi era il nostro obiettivo, adesso penseremo agli ottavi di finale”.