NEWS DELLA GIORNATA LAZIO – Martedì 17 settembre. In vista della gara di Europa League e del prossimo match di campionato contro il Parma in programma domenica prossima, Inzaghi ha chiesto un confronto con la squadra per analizzare le cause della sconfitta con la Spal. Dalle ultime da Formello alle nuove dichiarazioni, andiamo a riassumere, come di consueto, tutte le notizie di oggi in casa Lazio.

Post-Spal

In seguito alla sconfitta subita dai biancocelesti contro la Spal, il presidente Claudio Lotito ha preferito restare in silenzio. Infatti, il patron biancoceleste non ha rilasciato dichiarazioni né prima né dopo la cerimonia d’apertura del campionato europeo per non vedenti, a cui ha presenziato. Chi invece ha commentato il ko è l’ex biancoceleste Antonio Lopez, che ha parlato della sconfitta di Ferrara ai microfoni della radio ufficiale biancoceleste, soffermandosi sugli errori fatti dai giocatori di Inzaghi. Sulla sconfitta di domenica contro gli uomini di Semplici si è espresso anche Francesco Totti. L’ex capitano della Roma ha manifestato il proprio apprezzamento per il tecnico laziale e palesa la sua fiducia nei suoi confronti. Elogi da parte di Marcello Lippi per i biancocelesti: il tecnico della nazionale cinese, Marcello Lippi ha toccato diversi argomenti, esprimendo un parere positivo sul lavoro del team di Inzaghi.

Verso Cluj-Lazio

Giovedì sera i biancocelesti scenderanno in campo contro il Cluj, la ‘Juve di Romania’ con i suoi 5 scudetti negli ultimi 11 anni, in occasione della prima gara dei gironi di Europa League. Forti i dubbi per la formazione da presentare per mister Inzaghi che punterà sulla qualità di Jony: sarà lui titolare, insieme a Cataldi. Inoltre, nella giornata di domani, il tecnico interverrà per la conferenza stampa direttamente dallo Stadio Dr. Constantin Rădulescu alle 18.00 che Lazionews.eu seguirà LIVE.

Caicedo verso il rinnovo

Nonostante le voci di un possibile interesse dell’Al Gharafa, team qatariota, nei confronti di Caicedo, l’attacante sembra sempre più vicino al rinnovo con la lazio. Ve ne parliamo qui.

Il resto delle news

Il 20 settembre si concluderà la campagna abbonamenti della Lazio e il responsabile del marketing biancoceleste, Marco Canigiani è intervenuto ai microfoni della radio ufficiale dei capitolini. Nella giornata di oggi, Amnesty International e UsigRai hanno scritto una lettera a Lazio e Juve chiedendo di non disputare la gara della Supercoppa Italiana 2019 si dovrebbe giocare nel mese di dicembre a Gedda, in Arabia Saudita. L’U.S. Salernitana, tramite un comunicato diffuso sul proprio sito ufficiale, ha annunciato l’addio al calcio giocato di Emanuele Calaiò, punta del club granata. Nella quinta giornata di Serie A, i biancocelesti affronteranno l’Inter a San Siro. Al via la vendita dei biglietti per il settore ospite. Qui il comunicato rilasciato dalla società capitolina.

