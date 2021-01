Tempo di lettura: < 1 minuto

NEWS DELLA GIORNATA – La settimana prima del derby volge al termine e Lazio e Roma si preparano a scendere in campo venerdì sera. A pochi giorni dalla sfida, che si giocherà a porte chiuse a causa del Covid-19, i giallorossi ritrovano Pedro mentre Simone Inzaghi mischia le carte in tavola. Vediamo nel dettaglio le notizie del giorno.

Il mondo Lazio

La Lazio di Simone Inzaghi è pronta al big match contro i cugini. A Formello ha svolto un lavoro differenziato Correa, mentre sono stati gestiti Luis Alberto e Immobile. Sul fronte mercato Vavro aspetta di trovare una sistemazione in uscita, mentre Lotito è ai dettagli per Kamenovic. Stefan Radu nella gara contro la Roma aggiungerà un altro tassello importante alla sua carriera in maglia biancoceleste, totalizzando 20 derby e superando Piola. I supporters laziali vogliono sostenere comunque i propri beniamini e per questo motivo si ritroveranno prima del match per caricare la squadra.

Le altre parole di oggi

Oggi è giornata di gare di Coppa Italia: l’Inter ha battuta la Fiorentina, il Napoli sta disputando la gara contro l’Empoli, mentre la Juventus incontrerà il Genoa questa sera. Sono diversi i personaggi del mondo dello sport che hanno preso parola nella settimana del derby. Mauri, Ciani Sosa e Fiore hanno ricordato i trionfi con l’aquila sul petto e descritto il derby. Tra gli ex giallorossi, invece, hanno preso parola Antonio Cassano che ha definito quello del 26 maggio IL derby e Giannini. Inoltre, anche Mkhitaryan ha detto la sua in vista della partita contro la Lazio. Infine, la società biancoceleste, nella giornata di oggi ha ricordato Fulvio Bernardini.

