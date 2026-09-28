Connect with us

NOTIZIE

Vieri bomber biancoceleste firma due maglie storiche della Lazio – VIDEO

Published

4 ore ago

on

Aquila

Il musicista indonesiano Ade Nurulianto, grande tifoso della Lazio, ha incontrato Bobo Vieri e gli ha fatto autografare due vecchie maglie della Prima Squadra della Capitale.

LEGGI ANCHE: Dele-Bashiru scalpita, Gattuso svela quanto tornerà

Christian Vieri autografa due vecchie maglie della Lazio.

Un solo anno per Bobo con la maglia della Lazio, con la quale ha vinto una Coppa delle Coppe, segnando anche uno dei due gol in finale contro il Mallorca. Il musicista indonesiano Ade Nurulianto ha incontrato l’ex bomber biancoceleste e gli ha chiesto di firmare due vecchie maglie della Prima Squadra della Capitale, pubblicando poi il video sui social con la didascalia: “Uno dei migliori bomber del mondo. Grazie “Bobo”… ricordo ancora il gol di Vieri contro la Mallorca il 19 maggio 1999 che portò la Lazio a vincere la Coppa delle Coppe! Un momento iconico indimenticabile”.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 06ª 11/10/2026 · 15:00
Lazio
VS
Monza
Vai al calendario
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 05ª 19/09/2026 · 20:45
Venezia
0-2
Finale
Lazio
Vittoria
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 13 5
2 Inter 13 5
3 LAZIO 13 5
4 Cagliari 12 5
5 Milan 11 5
6 Frosinone 10 5
7 Juventus 10 5
8 Como 10 5
9 Sassuolo 7 5
10 Napoli 7 5
11 Atalanta 6 5
12 Lecce 6 5
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
15 Parma 4 5
16 Monza 4 5
17 Fiorentina 4 5
18 Bologna 2 5
19 Genoa 1 5
20 Venezia 0 5
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI