Vieri bomber biancoceleste firma due maglie storiche della Lazio – VIDEO

Il musicista indonesiano Ade Nurulianto, grande tifoso della Lazio, ha incontrato Bobo Vieri e gli ha fatto autografare due vecchie maglie della Prima Squadra della Capitale.

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Christian Vieri autografa due vecchie maglie della Lazio.

Un solo anno per Bobo con la maglia della Lazio, con la quale ha vinto una Coppa delle Coppe, segnando anche uno dei due gol in finale contro il Mallorca. Il musicista indonesiano Ade Nurulianto ha incontrato l’ex bomber biancoceleste e gli ha chiesto di firmare due vecchie maglie della Prima Squadra della Capitale, pubblicando poi il video sui social con la didascalia: “Uno dei migliori bomber del mondo. Grazie “Bobo”… ricordo ancora il gol di Vieri contro la Mallorca il 19 maggio 1999 che portò la Lazio a vincere la Coppa delle Coppe! Un momento iconico indimenticabile”.

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