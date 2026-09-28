NOTIZIE
Vieri bomber biancoceleste firma due maglie storiche della Lazio – VIDEO
Il musicista indonesiano Ade Nurulianto, grande tifoso della Lazio, ha incontrato Bobo Vieri e gli ha fatto autografare due vecchie maglie della Prima Squadra della Capitale.
LEGGI ANCHE: Dele-Bashiru scalpita, Gattuso svela quanto tornerà
Christian Vieri autografa due vecchie maglie della Lazio.
Un solo anno per Bobo con la maglia della Lazio, con la quale ha vinto una Coppa delle Coppe, segnando anche uno dei due gol in finale contro il Mallorca. Il musicista indonesiano Ade Nurulianto ha incontrato l’ex bomber biancoceleste e gli ha chiesto di firmare due vecchie maglie della Prima Squadra della Capitale, pubblicando poi il video sui social con la didascalia: “Uno dei migliori bomber del mondo. Grazie “Bobo”… ricordo ancora il gol di Vieri contro la Mallorca il 19 maggio 1999 che portò la Lazio a vincere la Coppa delle Coppe! Un momento iconico indimenticabile”.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|13
|5
|2
|Inter
|13
|5
|3
|LAZIO
|13
|5
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Milan
|11
|5
|6
|Frosinone
|10
|5
|7
|Juventus
|10
|5
|8
|Como
|10
|5
|9
|Sassuolo
|7
|5
|10
|Napoli
|7
|5
|11
|Atalanta
|6
|5
|12
|Lecce
|6
|5
|13
|Udinese
|4
|5
|14
|Torino
|4
|5
|15
|Parma
|4
|5
|16
|Monza
|4
|5
|17
|Fiorentina
|4
|5
|18
|Bologna
|2
|5
|19
|Genoa
|1
|5
|20
|Venezia
|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 giorni ago
Icardi, il Napoli lo ha snobbato in estate
-
INFORTUNATI2 giorni ago
Infortunio Marusic, slitta il rientro del montenegrino
-
INFORTUNATI2 giorni ago
Infortunio Rovella, notizie non confortanti dagli esami strumentali: le ultime
-
INFORTUNATI4 ore ago
Dele-Bashiru scalpita, Gattuso svela quanto tornerà