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Vieri, sfottò alla Roma: l’ex Lazio disegna una “X” sullo stemma giallorosso

Published

1 ora ago

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Vieri cancella stemma Roma

L’ex attaccante biancoceleste, Bobo Vieri è andato virale sui social con un video, nel quale si lascia andare a uno sfottò nei confronti della Roma, cancellando lo stemma sulla maglia di un tifoso.

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Vieri cancella lo stemma della Roma

Nel filmato, un tifoso con indosso una maglia giallorossa si avvicina a Vieri per chiedergli un autografo. L’ex centravanti della Lazio prende il pennarello, ma invece di limitarsi a firmare la maglia traccia una evidente “X” sullo stemma della Roma. Una scena che sorprende il tifoso, rimasto senza parole davanti al gesto dell’ex attaccante. Un siparietto che ha subito fatto il giro del web, riaccendendo anche il ricordo del passato biancoceleste di Vieri.

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