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Tanti auguri Bobo Vieri, la Lazio lo ricorda così (FOTO)

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4 ore ago

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Vieri compleanno auguri Lazio

Christian Vieri ha scritto la storia della Lazio ed è anche per questo che la società, nel giorno del suo 52° compleanno, ha deciso di fargli gli auguri ricordandolo con addosso una maglia davvero speciale: quella della Coppa delle Coppe vinta nella stagione 1998/99 proprio dai capitolini.

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Gli auguri della Lazio a Vieri.

Poche parole, una sola foto con tanto di esultanza e tanto entusiasmo da parte dei tifosi della Lazio che si sono subito uniti nella celebrazione di un calciatore che, seppur abbia giocato poco con addosso la maglia biancoceleste, ha lasciato nella Capitale e all’interno del calcio italiano un solco assolutamente indelebile. Auguri al bomber dei bomber.

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