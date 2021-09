Vigilia derby, Mourinho porta la squadra in ritiro

- Advertisement -

LAZIO ROMA MOURINHO – Per Josè Mourinho quello di domani sarà il primo derby capitolino da allenatore della Roma. Nonostante la buona partenza in campionato, lo Special One ha deciso di compattare il gruppo per una partita così importante.

Mourinho porta la Roma in ritiro

Secondo il Corriere dello Sport, Trigoria al momento è completamente blindata e gli allenamenti non vengono ripresi dalle telecamere. Il tecnico portoghese ha deciso di far rimanere la squadra in ritiro fino al giorno del derby. I calciatori resteranno a dormire al centro sportivo per concentrarsi meglio. Domani mattina è previsto un risveglio in palestra, il classico pranzo pre partita e la partenza, con largo anticipo, verso lo stadio Olimpico.

