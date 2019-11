MILAN LAZIO DI STEFANO – In vista del big match Milan-Lazio, valido per l’undicesima giornata di campionato, i giocatori rossoneri dormiranno questa sera a Milanello per preparare la gara. Peppe Di Stefano è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per raccontare la vigilia in casa Milan.

Di Stefano su Milan-Lazio

“Tutto posticipato qui a Milanello di un’ora rispetto alle precedenti settimane, perché l’allenamento non è alle 16.30 ma alle 17.30. C’è già da adesso la presenza di Ricky Massara, probabilmente arriveranno dopo Maldini e Boban. La società resta vicina alla parte tecnica, perché la partita di domani è di vitale importanza. Si vuole vincere per dare un segnale e una svolta a questo campionato”.