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La vignetta di Osho contro Lotito: “Quest’anno l’abbonamento…”
Il Tempo continua a dare spazio a diversi tipi di attacchi nei confronti del presidente Lotito, l’ultimo è ad opera di Osho che in una sua vignetta riprende il recente scontro verbale fra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la premier italiana Giorgia Meloni.
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La vignetta di Osho contro Lotito, pubblicata sulle pagine de Il Termpo.
Osho, noto tifoso laziale, ha pubblicato una vignetta ironica su Il Tempo in cui si ispira al battibecco fra Donald Trump e Giorgia Meloni, colpendo però la gestione della Lazio da parte di Lotito.
“Dopo quello che ha detto Trump ho deciso de boicottà gli USA. Quest’anno l’abbonamento alla Roma nun me lo faccio”. Questa frase viene pronunciata dal presidente Lotito all’orecchio del ds Fabiani.
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