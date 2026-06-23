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La Lazio ha scelto la sua nuova clinica di riferimento: ecco quale sarà
Dopo l’addio a Villa Mafalda e la rivoluzione nello staff medico e fisioterapico, la Lazio ha scelto quale sarà la sua nuova clinica di riferimento. Un cambio netto e drastico, deciso dal presidente Lotito.
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La Lazio ha scelto la nuova clinica di riferimento: sarà Villa San Pietro
Secondo quanto ribadito dall’edizione odierna del Messaggero sarà Villa San Pietro, in zona via Cassia, la nuova clinica di riferimento della Lazio. Il primario del reparto di ortopedia dell’ospedale Francesco Franceschi, invece, sarà il nuovo consulente ortopedico, con Rodia che rimarrà ma soltanto nelle vesti di consulente esterno.
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