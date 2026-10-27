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Dopo la sconfitta con il Mantova, la Virtus Entella sdrammatizza chiamando in causa la Lazio

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2 ore ago

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Virtus Entella Mantova social

Nell’epoca dei social, è concesso reagire a una sconfitta con ironia e condividerla con un’ampia platea, è proprio quello che ha fatto la Virtus Entella, dopo aver perso con il Mantova in Serie B: i liguri hanno chiamato in causa la Lazio, che dopo aver perso in Coppa Italia proprio con i lombardi ha inanellato una lunga serie di risultati positivi che continua ancora oggi, a oltre due mesi di distanza dal 16 agosto.

Leggi anche: “Sassuolo Lazio, i convocati di Gattuso: ecco la decisione su Pinamonti

La reazione social della Virtus Entella alla sconfitta rimediata contro il Mantova

Dopo essere caduta per 0-1 in Serie B, contro il Mantova, la Virtus Entella ha trovato il modo di ironizzare sulla sconfitta, via social. Il club ha pubblicato un post che chiama in causa i biancocelesti, eliminati con un netto 2-0 allo Stadio Olimpico dagli stessi avversari.

L’Entella scherza così sulla possibilità di dare il via a un filotto positivo, esattamente come hanno fatto i ragazzi di Gennaro Gattuso.

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