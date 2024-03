Visentin: "Vittoria importantissima, brave a soffrire da squadra vera"

Tempo di lettura: < 1 minuto

VISENTIN BRESCIA LAZIO WOMEN INTERVISTA- Al termine del match Noemi Visentin ha parlato ai microfoni ufficiali del club biancoceleste, commentando la partita

Le parole di Visentin dopo la vittoria contro il Brescia

“Vittoria importantissima, questi tre punti pesano tanto. E' stato un match molto dure, brave a rimanere compatte e a soffrire come un gruppo. Non era affato semplice sbloccare il match ma il calcio è fatto di eppisodi e questa volta sono andati a nostro favore”.

"Come detto dal mister non ci possiamo permette di sbagliare, bisogna essere concentrati, ogni partita. Obiettivo personale? Lavoro per la squadra, dobbiamo vincere insieme, se poi arriva il gol o l'assist meglio".