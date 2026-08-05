Vitale: “Ecco cosa farà Lotito con Brescianini e Fabbian”

Il dirigente Pino Vitale si è espresso sul modo di operare sul mercato della Lazio e in particolare del presidente Claudio Lotito ai microfoni di Radio Firenze Viola.

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Le parole di Pino Vitale sul modo di operare sul mercato di Lotito

“Fare affari con Cairo o con Lotito non è mai fare affari. Te hai dato al Torino un giocatore che sì ha fatto male negli ultimi due anni, ma con un diritto di riscatto così alto te lo prendono solo per rivenderlo. Avrei messo una recompra sul calciatore.

Lo stesso penso di Lotito per Brescianini e Fabbian, aspetterà l’ultimo per spendere il meno possibile. E non parlo di tutti i giocatori perché sennò sembra di rompere le scatole. Se le cifre di Moreno sono confermate, la Fiorentina ha fatto un’operazione importante”.

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