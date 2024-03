Juventus, Vlahovic espulso contro il Genoa: salterà la Lazio

Tempo di lettura: < 1 minuto

VLAHOVIC ESPULSO LAZIO JUVENTUS - La Juventus non esce dal momento difficile e non ottiene più di un pari per 0-0 contro il Genoa all'Allianz Stadium. Il simbolo del periodo negativo dei bianconeri è sicuramente Dusan Vlahovic, che più volte è andato vicino alla gioia personale ma è stato espulso per proteste nel finale di gara. Sanzione pesante per l'attaccante serbo, che dovrà saltare il prossimo turno contro la Lazio.

Rosso a Vlahovic in Juventus - Genoa: scatta la squalifica contro la Lazio

Dopo aver sfiorato più volte il gol nel corso della partita, il nervosismo ha avuto il sopravvento su Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo della Juventus è stato prima ammonito per proteste dall'arbitro Giua e poi, pochi secondi dopo, espulso per aver reiterato le lamentele. Un cartellino pesante per Allegri, che dovrà rinunciare al suo bomber per il match dell'Olimpico contro la Lazio.