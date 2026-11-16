Connect with us

NOTIZIE

Torino in ansia per Vlasic: fastidio muscolare in Nazionale, l’attesa per gli esami in vista della Lazio

Published

2 ore ago

on

Vlasic rischio infortunio Torino Lazio

Il capitano del Torino, Nikola Vlasic è costretto a fermarsi per un problema al flessore accusato in allenamento con la Croazia: rientrato in Italia, il club attende il responso degli esami medici in vista delle gare contro Napoli e Lazio.

Leggi anche: Sosta Nazionali, in campo solo Mandas fra i biancocelesti convocati

Vlasic a rischio per Torino Lazio

Nuova preoccupazione per il Torino e per mister Vanoli in vista della ripresa del campionato. Durante l’ultimo ritiro con la sua Croazia, Nikola Vlasic ha dovuto fare i conti con un fastidio al muscolo posteriore della coscia accusato nel corso della seduta di allenamento di sabato. Un problema che lo ha costretto a seguire la sfida della sua Nazionale direttamente dalla tribuna.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 12ª 21/11/2026 · 15:00
Lazio
VS
Lecce
Probabili formazioni
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 11ª 08/11/2026 · 12:30
Napoli
1-1
Finale
Lazio
Pareggio
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 LAZIO 29 11
2 Inter 28 11
3 Roma 27 11
4 Milan 24 11
5 Como 23 11
6 Frosinone 20 11
7 Juventus 18 11
8 Bologna 17 11
9 Cagliari 16 11
10 Napoli 15 11
11 Torino 14 11
13 Atalanta 14 11
12 Genoa 13 11
14 Lecce 10 11
15 Fiorentina 9 11
16 Parma 8 11
17 Sassuolo 8 11
18 Monza 7 11
19 Venezia 6 11
20 Udinese 5 11
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI