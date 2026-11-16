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Torino in ansia per Vlasic: fastidio muscolare in Nazionale, l’attesa per gli esami in vista della Lazio
Il capitano del Torino, Nikola Vlasic è costretto a fermarsi per un problema al flessore accusato in allenamento con la Croazia: rientrato in Italia, il club attende il responso degli esami medici in vista delle gare contro Napoli e Lazio.
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Vlasic a rischio per Torino Lazio
Nuova preoccupazione per il Torino e per mister Vanoli in vista della ripresa del campionato. Durante l’ultimo ritiro con la sua Croazia, Nikola Vlasic ha dovuto fare i conti con un fastidio al muscolo posteriore della coscia accusato nel corso della seduta di allenamento di sabato. Un problema che lo ha costretto a seguire la sfida della sua Nazionale direttamente dalla tribuna.
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