Vocalelli: “Gattuso non ha ancora capito quale sia il vero problema”

Alessandro Vocalelli, in un’intervista concessa a Radio Radio, ha parlato di Gennaro Gattuso e dei commenti che ha rilasciato dopo le due amichevoli contro Avellino e Ascoli.

Leggi anche: “Floriani Mussolini: Cagliari sempre interessato, si informa anche l’Udinese“

Vocalelli, in un’intervista radiofonica, ha parlato di Gattuso

“Quello che dice Gattuso è pura retorica! Non ha capito il vero problema: i tifosi non si sono allontanati dall’Olimpico perché i giocatori non ce la mettevano tutta, i motivi sono ben altri e sono noti!”

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP