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INTERVISTE

Vocalelli: “Gattuso non ha ancora capito quale sia il vero problema”

Published

3 ore ago

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Gennaro Gattuso

Alessandro Vocalelli, in un’intervista concessa a Radio Radio, ha parlato di Gennaro Gattuso e dei commenti che ha rilasciato dopo le due amichevoli contro Avellino e Ascoli.

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Vocalelli, in un’intervista radiofonica, ha parlato di Gattuso

“Quello che dice Gattuso è pura retorica! Non ha capito il vero problema: i tifosi non si sono allontanati dall’Olimpico perché i giocatori non ce la mettevano tutta, i motivi sono ben altri e sono noti!”

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