Vocalelli: “Icardi è un ottimo giocatore ma non è l’uomo adatto allo spogliatoio della Lazio”

Durante un’intervista ai microfoni di Radio Radio, Alessandro Vocalelli ha espresso i suoi dubbi sul portare Mauro Icardi a Formello. Ecco le sue parole:

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L’intervista di Vocalelli su Icardi

“Icardi è un ottimo giocatore, per carità, ma penso che possa essere proprio quello che fa saltare definitivamente il banco dentro la Lazio. Può portare gelosie in campo, può diventare quello che guadagna più di tutti. Non so se sia l’uomo adatto. È un giocatore quasi indiscutibile, ma per caratteristiche tecniche e per quello che rappresenterebbe come stella, a me non convince per niente”.

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