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INTERVISTE

Vocalelli: “Pinamonti ideale per una Lazio da metà classifica”

Published

40 minuti ago

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Vocalelli intervista Pinamonti Lazio

Nella sua consueta intervista per i microfoni di Radio Radio, il giornalista Alessandro Vocalelli questa volta ha voluto dire la sua su Andrea Pinamonti: secondo lui tutt’altro che un acquisto di livello per la Lazio.

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Le parole di Vocalelli nell’intervista su Pinamonti alla Lazio

“Pinamonti? Attaccante per una Lazio da 8°, 9° o 10° posto, target giusto per la Lazio di oggi. Non dico Piola, ma la Lazio di Chinaglia, Giordano, Klose, Ridle, Casiraghi, Immobile, era diversa. Questa è una Lazio da metà classifica che può ambire ad arrivare settima se le cose dovessero giurare in un certo modo. Se le cose ti girano male può anche arrivare undicesima o dodicesima e Pinamonti è il target per questa Lazio”.

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