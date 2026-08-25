Vocalelli: “Pinamonti ideale per una Lazio da metà classifica”

Nella sua consueta intervista per i microfoni di Radio Radio, il giornalista Alessandro Vocalelli questa volta ha voluto dire la sua su Andrea Pinamonti: secondo lui tutt’altro che un acquisto di livello per la Lazio.

LEGGI ANCHE: Harder, Lazio in pole position: il Lipsia ha già il sostituto

Le parole di Vocalelli nell’intervista su Pinamonti alla Lazio

“Pinamonti? Attaccante per una Lazio da 8°, 9° o 10° posto, target giusto per la Lazio di oggi. Non dico Piola, ma la Lazio di Chinaglia, Giordano, Klose, Ridle, Casiraghi, Immobile, era diversa. Questa è una Lazio da metà classifica che può ambire ad arrivare settima se le cose dovessero giurare in un certo modo. Se le cose ti girano male può anche arrivare undicesima o dodicesima e Pinamonti è il target per questa Lazio”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP