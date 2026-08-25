INTERVISTE
Vocalelli: “Pinamonti ideale per una Lazio da metà classifica”
Nella sua consueta intervista per i microfoni di Radio Radio, il giornalista Alessandro Vocalelli questa volta ha voluto dire la sua su Andrea Pinamonti: secondo lui tutt’altro che un acquisto di livello per la Lazio.
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Le parole di Vocalelli nell’intervista su Pinamonti alla Lazio
“Pinamonti? Attaccante per una Lazio da 8°, 9° o 10° posto, target giusto per la Lazio di oggi. Non dico Piola, ma la Lazio di Chinaglia, Giordano, Klose, Ridle, Casiraghi, Immobile, era diversa. Questa è una Lazio da metà classifica che può ambire ad arrivare settima se le cose dovessero giurare in un certo modo. Se le cose ti girano male può anche arrivare undicesima o dodicesima e Pinamonti è il target per questa Lazio”.
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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