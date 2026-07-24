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Grana Volpato per il Sassuolo: giocatore positivo alla cocaina dopo un controllo in Australia
Come riportato da diversi media internazionali tra i quali il Guardian, l’attaccante del Sassuolo Christian Volpato sarebbe ora nei guai: il giocatore nella notte sarebbe stato infatti fermato per un controllo stradale in Australia risultando positivo alla cocaina.
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Volpato positivo alla cocaina: i fatti
La scorsa notte Christian Volpato sarebbe stato fermato dalla polizia di Sidney per un controllo stradale risultando positivo alla cocaina alla guida dal proprio mezzo. Al momento tuttavia non sarebbero state mosse accuse penali nei suoi confronti in attesa di ulteriori analisi. Il giocatore sarebbe stato sorpreso alle ore 1.10 di venerdì alla guida di una BMW Coupè mentre andava a 109 km/h sull’Anzac Bridge col limite fissato a 60. Sarebbe poi risultato positivo alla cocaina e questo avrebbe portato ad un secondo prelievo. Il giocatore sempre secondo quanto si apprende sarebbe stato fermato già una prima volta, due ore prima sempre per eccesso di velocità. Al momento l’unica conseguenza per il nazionale australiano è stata il ritiro della patente.
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