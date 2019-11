Tempo di lettura: < 1 minuto

VUCINIC FISCO SEQUESTRO – Guai con il fisco italiano per Mirko Vucinic, ex attaccante della Roma. La guardia di finanza di Lecce ha sequestrato beni equivalenti per un’evasione fiscale di oltre5,8 milioni di euro, somme guadagnate all’estero ai tempi dell’Al-JaziraClub.

La situazione

Il montenegrino deve difendersi dall’accusa di “dichiarazione infedele”, perché secondo gli inquirenti ha nascosto i compensi guadagnati negli Emirati. Il sequestro preventivo per equivalente dei beni immobili, è stato disposto dal gip Sergio Tosi che ha accolto la richiesta avanzata dal pm Massimiliano Carducci, titolare dell’inchiesta penale che va avanti da oltre un anno.