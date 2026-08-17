Offerta della Lazio per Wahi, rifiutata dall’E. Francoforte: la rivelazione de L’Equipe

La rivelazione arriva direttamente da L’Equipe e riguarda la Lazio: il club biancoceleste avrebbe inviato un’offerta per Elye Wahi dell’Eintracht Francoforte, che però sarebbe stata rispedita al mittente. Ecco le ultime.

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Calciomercato: alla Lazio piace Wahi dell’E. Francoforte, tutte le ultime

Un nome per l’attacco, l’ennesimo, ma in questo caso l’offerta della Lazio sarebbe stata prontamente rispedita al mittente. Stiamo parlando di Elye Wahi dell”Eintracht Francoforte, attaccante franco-ivoriano classe 2003. Il francese, secondo quanto riferito, vorrebbe rimanere al Nizza, in Ligue 1, squadra nella quale ha militato in prestito negli ultimi 6 mesi del 2026. L’approdo nella Capitale, quindi, sembra ormai fanta-mercato.

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