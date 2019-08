CALCIOMERCATO LAZIO WALLACE – Mancano 48 ore alla chiusura del mercato in Premier League e i club sono al lavoro per chiudere le ultime operazioni. Il Wolverhampton continua a fare la spesa in casa Lazio.

ANCHE WALLACE AL WOLVERHAMPTON – Gli inglesi, dopo gli arrivi di Pedro Neto e Bruno Jordao, vorrebbero anche Fortuna Wallace. Dietro l’operazione c’è Jorge Mendes che sta provando a sistemare tutti i propri assistiti. La Premier League è rigida sull’acquisto di calciatori extraeuropei che non rispettano alcuni parametri, ci sarà da lavorare molto. Come sottolinea il Corriere dello Sport, per lui serve un permesso speciale dalla Football Association, perché non presenta un curriculum in nazionale sufficiente per superare i limiti sui giocatori extracomunitari acquistabili in Premier League. La Lazio dovrebbe incassare circa 6 milioni che eviterebbero la minusvalenza.