View this post on Instagram

Serie A Team of the Month for February 🇮🇹 – Lazio are top of the table and star man Luis Alberto makes the XI 👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏 #whoscored #football #seriea #juventus #forzajuve #cr7 #ronaldo #atalanta #lazio #genoa #verona #sampdoria #roma