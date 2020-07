Tempo di lettura: < 1 minuto

WHOSCORED LAZIO SERIE A – Si è conclusa con il posticipo tra Lazio e Cagliari la 35ª giornata di Serie A. Come di consueto, il portale sportivo WhoScored ha stilato il “Team of the week” del turno di campionato, inserendo anche un giocatore della Lazio. Si tratta di Luis Alberto, autore dell’assist per il gol del definitivo 2-1 siglato da Immobile. Ecco la squadra al completo.

Il “team of the week” della 35ª giornata di Serie A

