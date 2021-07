Wimbledon, Berrettini non riesce nell’impresa. Djokovic si aggiudica la finale

- Advertisement -

WIMBLEDON BERRETTINI DJOKOVIC – Niente da fare per Matteo Berrettini, che nonostante abbia disputato una buona partita non è riuscito a superare Novak Djokovic. Il serbo si è aggiudicato la finale di Wimbledon in 4 set (6-7 6-4 6-4 6-3) e raggiunge Nadal e Federer a quota 20 Slam. Per gli italiani adesso è il momento di concentrarsi sul secondo grande appuntamento di giornata: la finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra.