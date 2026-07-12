Winter: “Gattuso sfortunato in Nazionale, con la Lazio farà benissimo”

Intervenuto sulle frequenze di Lazio Style Radio, Aron Winter, ex calciatore della Lazio, in una lunga intervista ha parlato del lavoro che farà mister Gattuso, di come giocherà la squadra e del suo connazionale Taylor: ecco le sue parole.

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Le parole di Winter nell’intervista sulla Lazio

Winter su Gattuso

“”Sono contento per lui, ha fatto bene in carriera, è stato sfortunato con l’Italia ma secondo me è un bravo allenatore. Spero e credo che farà benissimo con la Lazio“.

Winter su Taylor

“Meglio da trequartista o nei due di centrocampo nel 4-2-3-1? Dipende dalla squadra, è bravo sia in fase offensiva sia nel dare equilibrio. Dipende dalla qualità della squadra”.

Winter sulla Lazio offensiva

“Si può giocare in attacco, ma bisogna sempre stare attenti. Con questa squadra però penso che Gattuso possa gioca in maniera offensiva”.

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