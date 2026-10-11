Zaccagni felice delle 200 presenze: “Felicità e orgoglio” (FOTO)

Grande soddisfazione per Capitan Zaccagni che contro il Monza ha festeggiato le 200 presenze con addosso la maglia della Lazio: questo il messaggio condiviso sui social.

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Zaccagni festeggia le 200 presenze sui social

“200 volte con questa maglia, felicità e orgoglio. Traguardo che andava onorato al meglio. Continuando a volare” ha scritto il capitano e numero 10 della Lazio sui proprio account ufficiali. Ora c’è bisogno di ripartire da qui e, soprattutto, da questa importantissima vittoria casalinga.

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