Zaccagni vuole restare, apertura alla permanenza con Gattuso

Una stagione disastrosa e difficile e una sconfitta in finale di Coppa Italia non fanno ben sperare in ottica futuro di molti giocatori: ecco le novità sul possibile addio di Zaccagni.

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Il possibile addio di Zaccagni, le ultime sul suo futuro

AGGIORNAMENTO 16 GIUGNO – Come riportato da TuttoMercatoWeb, il futuro di Mattia Zaccagni non è ancora certo, negli scorsi anni aveva ricevuto offerte ma il presidente non lo aveva mai lasciato andare via, però dopo l’ultima pessima stagione le considerazioni di Lotito potrebbero essere cambiate. Resta quindi da vedere quale potrà essere il suo futuro anche in vista del mercato a saldo zero.

AGGIORNAMENTO 1 GIUGNO – Come riporta Il Messaggero nella sua edizione odierna, Zaccagni sarebbe pronto a restare alla Lazio. Il capitano avrebbe ricevuto una telefonata dal nuovo allenatore Gattuso e sarebbe ora convinto a tenersi stretta la maglia biancoceleste e confermarsi come pilastro del club. Messo da parte, per ora, l’interessamento del Marsiglia, l’unica richiesta del numero 10 alla società sarebbe quella di un vice. Con l’addio di Pedro, Zaccagni ritiene necessario un giocatore che possa sostituirlo degnamente a sinistra in caso di assenza.

AGGIORNAMENTO 16 MAGGIO – Come riporta il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna, il futuro di Mattia Zaccagni sembra essere lontano dalla Lazio. Il capitano biancoceleste ha ricevuto diverse offerte dall’estero, in particolare dal Marsiglia in Francia, ma tutto è ancora molto aleatorio. Le scelte che si faranno determineranno cambi per lui e per la società, che in quel caso dovrà intervenire sul mercato per fare due ali nel mercato estivo.

AGGIORNAMENTO 15 MAGGIO – Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la mancata qualificazione alle competizioni europee è un chiaro sintomo di una traiettoria negativa su cui si è instradata la Lazio. Per questa ragione, molti calciatori starebbero pensando all’addio, all’interno di un effetto domino che ha origine proprio dai fallimenti sportivi. Fra questi, anche il capitano Mattia Zaccagni sta facendo le sue considerazione e valutando un futuro altrove, nonostante il contratto fino al 2029.

Come riportato dall’edizione odierna del Corriere della Sera, il morale di molti giocatori della Lazio non è al massimo: Romagnoli, Dia e Gila, hanno già chiesto la cessione. Complice una stagione deludente, una delle peggiori dell’era Lotito, a causa di protese, tensioni interne alla società, mercato bloccato e pessimi risultati in campionato. Anche il capitano Mattia Zaccagni, accusa il ridimensionamento del club e si aggiunge quindi alla lista dei possibili addii del prossimo mercato estivo.

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