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Zaccagni ha già dato il via alla sua preparazione, anche se si trova in vacanza
I giocatori della Lazio possono beneficiare ancora di qualche settimana di ferie, prima di ritrovarsi a Formello e iniziare la preparazione, che seguirà le presentazioni ufficiali con mister Gattuso; capitan Zaccagni ha deciso di anticipare un po’ i tempi e riprendere l’allenamento per arrivare quanto più in forma possibile al ritiro: nonostante le vacanze, è già attivo in palestra.
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Zaccagni anticipa i tempi della preparazione: fa allenamento anche alle Maldive
In questi giorni, il numero 10 si trova alle Maldive con la famiglia. Nonostante le ferie, però, come testimonia la sua ultima storia su Instagram, non dimentica di ritagliarsi dei momenti per la palestra. Vuole farsi trovare al meglio al rientro, dimostrando chi sia veramente, e mettersi alle spalle una stagione in cui gli infortuni e i problemi fisici non gli hanno dato alcuna tregua.
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