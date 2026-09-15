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Le sanzioni del Giudice Sportivo dopo Lazio Milan: il verdetto su Zaccagni e Belahyane

Published

1 ora ago

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Zaccagni Belahyane decisione Giudice Sportivo

Nulla di rilevante da segnalare dopo Lazio Milan da un punto di vista disciplinare, fatta eccezione per le due ammonizioni della Lazio che hanno riguardato Zaccagni e Belahyane: ecco le decisioni del Giudice Sportivo.

Leggi anche: Lotito: “Indagine? Non dico nulla su questa vicenda, no comment”

Le sanzioni di Giudice Sportivo su Zaccagni e Belahyane dopo Lazio Milan

“PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE

ZACCAGNI Mattia (Lazio)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE

BELAHYANE Reda (Lazio)”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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4 LAZIO 10 4
5 Cagliari 9 4
6 Milan 8 4
7 Frosinone 7 4
8 Juventus 7 4
9 Sassuolo 7 4
10 Napoli 6 4
11 Atalanta 6 4
12 Lecce 6 4
13 Udinese 4 4
14 Torino 3 4
15 Fiorentina 3 4
16 Parma 1 4
17 Bologna 1 4
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19 Genoa 1 4
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