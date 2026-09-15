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Le sanzioni del Giudice Sportivo dopo Lazio Milan: il verdetto su Zaccagni e Belahyane
Nulla di rilevante da segnalare dopo Lazio Milan da un punto di vista disciplinare, fatta eccezione per le due ammonizioni della Lazio che hanno riguardato Zaccagni e Belahyane: ecco le decisioni del Giudice Sportivo.
Leggi anche: Lotito: “Indagine? Non dico nulla su questa vicenda, no comment”
Le sanzioni di Giudice Sportivo su Zaccagni e Belahyane dopo Lazio Milan
“PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
ZACCAGNI Mattia (Lazio)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
BELAHYANE Reda (Lazio)”.
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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