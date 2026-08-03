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Zaccagni, il colpo di tacco è il suo marchio di fabbrica
Con un incantevole colpo di tacco Zaccagni ha regalato il pari nell’amichevole che la Lazio ha disputato domenica 2 agosto contro l’Ascoli, ma il capitano aveva deliziato i tifosi biancocelesti con questo tipo di magia già altre due volte.
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Zaccagni ci ha preso gusto, che classe quel colpo di tacco!
Spesso criticato per le sue prestazioni altalenanti e per le sue condizioni fisiche talvolta precarie, Mattia Zaccagni è rimasto uno dei pochi baluardi tecnici a cui il tifoso della Lazio può aggrapparsi nella stagione che sta per cominciare. Il colpo di tacco con il quale ha riacciuffato l’Ascoli nell’amichevole del Del Duca è valso il prezzo del biglietto per i 3000 tifosi laziali accorsi in massa nelle Marche.
Il numero 10 biancoceleste non è nuovo a certe prodezze. Il 17 febbraio del 2022 nella gara di andata dei sedicesimi di Europa League contro il Porto, Zaccagni sfrutta brillantemente un assist al bacio di Luis Alberto e insacca di tacco nella porta avversaria. Purtroppo i due gol di Toni Martinez rendono vana la giocata di Zac.
Impossibile dimenticare la magia messa a referto il 9 dicembre 2023 contro il Verona in campionato, splendida azione di Lazzari e Felipe Anderson sulla destra, palla al centro per Zaccagni che batte Montipò e porta in vantaggio la Lazio. Anche in quel caso non arrivarono i tre punti in virtù del pareggio di Henry.
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