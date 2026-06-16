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Buon compleanno Zac! Gli auguri della società al capitano (FOTO)
Oggi fa il compleanno il capitano della Lazio, Mattia Zaccagni: trentuno anni per l’attaccante biancoceleste, che dopo una stagione molto complicata è già pronto per tornare e dare il meglio con il nuovo allenatore Ringhio Gattuso. Ecco gli auguri della società:
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Gli auguri della società per il compleanno di Zaccagni
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