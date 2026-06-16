Connect with us

NOTIZIE

Buon compleanno Zac! Gli auguri della società al capitano (FOTO)

Published

3 ore ago

on

Zaccagni

Oggi fa il compleanno il capitano della Lazio, Mattia Zaccagni: trentuno anni per l’attaccante biancoceleste, che dopo una stagione molto complicata è già pronto per tornare e dare il meglio con il nuovo allenatore Ringhio Gattuso. Ecco gli auguri della società:

Leggi anche: Saldo zero: le strade per sbloccare il mercato

Gli auguri della società per il compleanno di Zaccagni

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

PIÙ LETTI