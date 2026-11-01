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Lazio-Cagliari, Zaccagni costretto al cambio: le sue condizioni

Published

10 minuti ago

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Zaccagni condizioni sostituzione Lazio Cagliari

Triplo cambio per Gattuso al 10′ del secondo tempo di Lazio Cagliari: Gattuso richiama in panchina anche Mattia Zaccagni, che esce dal campo zoppicando: le condizioni del capitano biancoceleste al momento della sostituzione preoccupano in vista della gara contro il Napoli.

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Lazio Cagliari, Zaccagni esce zoppicando: le sue condizioni al momento della sostituzione

C’è preoccupazione per le condizioni di Mattia Zaccagni, uscito al 55′ della partita contro il Cagliari per fare spazio a Pinamonti, con spostamento di Noslin sulla fascia destra. Il cambio, infatti, non sarebbe stato dettato da una scelta tecnica, bensì dalle condizioni precarie del capitano, uscito zoppicando dal campo e toccandosi la coscia sinistra. Al momento la sua presenza contro il Napoli non è scontata.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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