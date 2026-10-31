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Zaccagni: convocazione con l’Italia ancora in dubbio

Published

42 minuti ago

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Zaccagni Convocazione Italia

Mattia Zaccagni sta vivendo un gran momento di forma con la Lazio, ma nonostante questo rischia ancora di rimanere fuori dalle convocazioni nell’Italia di Mancini.

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Zaccagni dubbio convocazione nonostante i numeri

Il capitano della Lazio sotto la guida di Mister Gattuso ha ritrovato continuità e grandi prestazioni come dimostrato nella gara contro il Sassuolo, dove, grazie ai due assist, è diventato il giocatore che ne ha serviti di più in questo campionato, ben cinque.

Zaccagni e i rigori

Nel grande inizio di campionato l’unica pecca, se vogliamo, è quella legata ai calci di rigore, dato che il capitano non è andato a segno in due degli ultimi tre. Per questo si sta valutando un cambio di gerarchia, con Taylor indirizzato ad essere il prossimo tiratore.

Zaccagni sarà convocato dall’Italia?

Le ritrovate prestazioni con la maglia biancoceleste potrebbero non bastare per il ritorno in nazionale. In un’Italia che sembra sempre più puntare sui giovani e su volti nuovi, il miglior assist-man del campionato sembrerebbe andare verso l’esclusione dalle due gare di novembre di Nations League.

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