Zaccagni re tra gol e assist: solo un giocatore lo batte

Con il passaggio decisivo per il gol di Provstgaard servito nel primo tempo di Juventus Lazio, Mattia Zaccagni ha fornito l’ennesimo assist della sua carriera: solo un altro giocatore italiano, a partire dalla stagione 2019/2020, ha un dato complessivo di gol e assistenze migliore.

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Gol e assist, tra gli italiani Zaccagni è in top tre

Salgono a 41 gli assist serviti in Serie A da Mattia Zaccagni. Come sottolinea Opta, il capitano biancoceleste è il secondo calciatore italiano a superare 40 gol e 30 assist in Serie A, a partire dal 2019/2020, sua prima stagione al Verona. Meglio di lui solo Domenico Berardi, che vanta 76 reti e 45 assistenze.

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