Zaccagni: “Ci dobbiamo isolare da quello che succede fuori”

Mattia Zaccagni si è espresso ai canali ufficiali del club dopo l’amichevole della Lazio contro l’Avellino, vinta dai biancocelesti per 6-3.

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Le parole di Zaccagni al termine di Lazio-Avellino.

“Sempre importante giocare queste amichevoli per provare a trovare il ritmo gara. Quello è l’obiettivo, poi le gambe ancora non vanno perché siamo appesantiti dal ritiro. Ma siamo contenti del lavoro che stiamo facendo, stiamo lavorando in serenità. Domani sera abbiamo un altro test, poi ci sarà tutta la settimana.

Siamo partiti con un tempo a testa, poi logicamente aumenti i minuti per arrivare al ritmo gara. Ma sono contento perché è stato un ritiro tosto ma con i ragazzi che sono contenti e c’è un bell’ambiente”.

Zaccagni sul momento della squadra.

“La squadra al momento sta bene, sta lavorando benissimo. Siamo abbastanza sereni, ci dobbiamo un po’ isolare da quanto sta succedendo fuori. La situazione non piace a nessuno purtroppo, ma va rispettata e dobbiamo dare il 100% ogni volta che scendiamo in campo”.

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