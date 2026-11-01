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Zaccagni mette nel mirino il Cagliari: è la sua seconda vittima preferita

Published

3 ore ago

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Mattia Zaccagni in campo con la maglia della Lazio Lazionews.eu

La cura Gattuso sta funzionando un po’ su tutti e a beneficiarne è anche il capitano della Lazio Mattia Zaccagni: il bottino tra gol e assist è ottimo e contro il Cagliari potrebbe migliorare ulteriormente.

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I dati di Zaccagni da inizio stagione e i numeri contro il Cagliari

Il capitano biancoceleste si trova dopo 9 giornate giocate a quota 2 reti e 5 assist in campionato (Zaccagni aveva mandato in gol i compagni in più circostanze dopo 9 giornate solo nella stagione 2022-2023). Come sottolinea nella sua edizione odierna Il Corriere dello Sport, sembra completamente rigenerato e a mancargli ora è solo il ritorno in Nazionale. Intanto oggi all’Olimpico arriva il Cagliari e Zaccagni per i sardi è una vera e propria bestia nera visto che si tratta della sua seconda vittima preferita, alla quale ha già segnato 4 gol in 11 confronti.

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5 Milan 18 9
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7 Napoli 14 9
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14 Lecce 9 9
15 Sassuolo 8 9
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