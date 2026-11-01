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Zaccagni mette nel mirino il Cagliari: è la sua seconda vittima preferita
La cura Gattuso sta funzionando un po’ su tutti e a beneficiarne è anche il capitano della Lazio Mattia Zaccagni: il bottino tra gol e assist è ottimo e contro il Cagliari potrebbe migliorare ulteriormente.
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I dati di Zaccagni da inizio stagione e i numeri contro il Cagliari
Il capitano biancoceleste si trova dopo 9 giornate giocate a quota 2 reti e 5 assist in campionato (Zaccagni aveva mandato in gol i compagni in più circostanze dopo 9 giornate solo nella stagione 2022-2023). Come sottolinea nella sua edizione odierna Il Corriere dello Sport, sembra completamente rigenerato e a mancargli ora è solo il ritorno in Nazionale. Intanto oggi all’Olimpico arriva il Cagliari e Zaccagni per i sardi è una vera e propria bestia nera visto che si tratta della sua seconda vittima preferita, alla quale ha già segnato 4 gol in 11 confronti.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|25
|9
|2
|Inter
|25
|10
|3
|Roma
|24
|10
|4
|Como
|20
|9
|5
|Milan
|18
|9
|6
|Frosinone
|17
|9
|7
|Napoli
|14
|9
|8
|Bologna
|14
|10
|9
|Juventus
|14
|9
|10
|Torino
|13
|9
|11
|Cagliari
|13
|9
|12
|Atalanta
|11
|9
|13
|Genoa
|10
|9
|14
|Lecce
|9
|9
|15
|Sassuolo
|8
|9
|16
|Monza
|7
|10
|17
|Fiorentina
|5
|9
|18
|Parma
|5
|9
|19
|Udinese
|5
|10
|20
|Venezia
|3
|9
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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