Lazio, Zaccagni sempre più leader: contro il Venezia cercherà il gol che manca da tanto

Il capitano della Lazio Mattia Zaccagni non segna in campionato dal 3 novembre 2025, contro il Cagliari all’Olimpico: contro il Venezia l’occasione per tornare al gol.

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Lazio, Zaccagni leader di Gattuso: ora manca solo il ritorno al gol

Come riporta il Corriere dello Sport, Zaccagni sta assumendo sempre più responsabilità, confermandosi una delle figure di riferimento del gruppo. Nelle ultime partite sono arrivati contributi importanti: ottime prestazioni e due assist forniti nelle gare contro Udinese e Milan, ma non ancora la gioia personale. Un percorso, quello del capitano biancoceleste che, può essere completato da un solo tassello: ritrovare la via del gol. La prossima occasione arriverà sabato contro il Venezia, squadra contro la quale ha già segnato due reti.

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